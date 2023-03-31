إنتاج أكثر من 5 ملايين لتر من زيت الزيتون في تيزي وزو

تمكنت ولاية تيزي وزو هذه السنة، من إنتاج أكثر من 5 ملايين لتر من زيت الزيتون، حسب ما أستفيد من المديرية المحلية للمصالح الفلاحية.

وقالت المكلفة بشعبة الأشجار المثمرة بالمديرية المحلية للمصالح الفلاحية، خديجة شيباني، لوأج، أن إنتاج الولاية بلغ أكثر من 5 ملايين لتر من الزيت في موسم 2022/2023.

موضحة، أنه تم الحصول على هذه الكمية، بفضل عصر كمية من الزيتون تقدر بحوالي 264 ألف قنطار خلال هذه الحملة. بمتوسط مردود 19 لترا من الزيت في القنطار الواحد من الزيتون.

وتابعت ذات المسؤولة، أن إنتاج هذا الموسم أقل بقليل من توقعات المديرية التي كانت ترتقب إنتاجا يفوق 2ر6 مليون لتر من الزيت.

كما سجل إنتاج زيت الزيتون لهذه السنة أيضا تراجعا حادا بالمقارنة مع إنتاج الحملة السابقة (2021/2022). الذي بلغ أزيد من 9ر11 مليون لتر من زيت الزيتون بالولاية.

ويأتي هذا التراجع، بسبب عاملين رئيسيين، يتعلق الأول بطبيعة زيتون الشملال المتميزة بظاهرة التناوب الفصلي. بحيث تتناوب فيه سنوات الإنتاج الجيد و الإنتاج المنخفض.

أما العامل الثاني فيتعلق بالمناخ والجفاف الذي ساد خلال فترة انتفاخ حبات الزيتون.

وأكدت نفس المسؤولة “أن الغياب الشبه كلي للأمطار الذي استمر إلى غاية نهاية أكتوبر. أثر سلبا على حقول الزيتون وإنتاج الزيت”.

ويضاف لهذين العاملين تسجيل الولاية لخسارة في المساحة بـ 19 ألف هكتارا من أشجار الزيتون خلال حرائق شهر أوت 2021.

علما أن الدولة قامت بتعويض هذه الخسائر بفضل قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خاص بتعويض ضحايا حرائق الغابات.

للتذكير، فقد تم أيضا في نفس الإطار إنجاز عمليات لزراعة أشجار الزيتون. وتقليم الزيتون البري من أجل إعادة إحياء حقول الزيتون وأشجار مثمرة أخرى احترقت خلال هذه النيران.