إنتاج أوبك يقفز بمقدار 3.3 ​مليون برميل يوميا في جوان

ارتفع إنتاج منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، التي تضم 11 عضوا، بمقدار 3.3 ​مليون برميل يوميا في جوان مقارنة بالشهر السابق له، ليصل ​إلى 19.43 مليون برميل يوميا، حسب مسح أجرته رويترز.

وجاء ذلك، مع بدء الدول الأعضاء في منطقة الخليج استئناف الإمدادات ​التي توقفت خلال الحرب مع إيران وما ترتب عليها ​من إغلاق فعلي لمضيق هرمز.

وحسب رويترز، ارتفع إنتاج النفط ‌من منظمة أوبك في جوان من أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين.

وأظهر الاستطلاع أن إنتاج منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 11 عضوا، ارتفع بمقدار 3.3 ​مليون برميل يوميا في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق له ليصل ​إلى 19.43 مليون برميل يوميا.

ويعكس هذا الرقم انتعاشا مقارنة بالشهر السابق، الذي أظهرت استطلاعات رويترز أنه شهد تسجيل أدنى كمية شهرية منذ عام 2000 على ​الأقل. وكان حجم الإنتاج فيه أقل بكثير من المستويات خلال ​جائحة كوفيد-19 في 2020 عندما انهار الطلب.

وأظهرت الدراسة أن أكبر الزيادات كانت في الكويت وإيران.

وأنهت الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية، الذي كان يفرض تخفيضات في الإنتاج.

وقالت مصادر شاركت في الاستطلاع إن كمية ​الإنتاج زادت أيضا ​في السعودية ⁠والعراق.

كما زادت نيجيريا وليبيا، اللتان لم تتأثر شحناتهما بالحرب الإيرانية، من إنتاجهما.

ويستند استطلاع رويترز إلى بيانات التدفقات الصادرة عن مجموعة بورصات ⁠لندن. ومعلومات من ​شركات أخرى تتعقب التدفقات. مثل كبلر، ومعلومات ​من مصادر في شركات نفط ومنظمة أوبك ومستشارين.