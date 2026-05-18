إنتاج الأدوية..رئيسة جمعية موزمبيق تدعو إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة الجزائرية

قامت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق مارغاريدا أداموغي تالابا، بمعية نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بوشويط، والوفد المرافق لها اليوم الإثنين زيارة ميدانية إلى وحدة إنتاج الأدوية “زمرلي” التابعة للمجمع العمومي صيدال. وذلك للاطلاع على قدرات الإنتاج والخبرة التي تمتلكها الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية.

كما تم بالمناسبة تقديم عرضًا مفصلًا حول قطاع الصناعة الصيدلانية بالجزائر ، مع إبراز نشاط المجمع “صيدال”. و قدراته الصناعية إلى جانب مشاريعه الاستراتيجية وآفاقه في مجال التصدير. في حين، اطلعت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق والوفد المرافق لها على مختلف مراحل وسلسلة إنتاج الأدوية عبر وحدة الإنتاج “زميرلي “. كما أعربت عن إعجابها بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية. وأبدت أملها في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال صناعة الأدوية، مع دراسة إمكانية فتح وحدات صناعية تابعة للمجمع صيدال بجمهورية موزمبيق. بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصيدلانية.

كما دعت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، الى ضرورة الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال إنتاج الأدوية. من خلال توفير المرافقة التقنية والتكوين لتطوير إنتاج الأدوية بجمهورية موزمبيق.

و للتذكير تندرج زيارة رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق الى وحدة انتاج الأدوية ” زميرلي” التابعة لمجمع صيدال. في اطار تنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية و غيرها من تكنولوجيات الصحة. المنعقد شهر نوفمبر 2025 بالجزائر العاصمة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية .

