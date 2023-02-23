إنتاج الجزائر من الغاز سيرتفع إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب

قال، المدير العام للدراسات الإقتصادية والإستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، أنه من المتوقع إرتفاع إنتاج الجزائر من الغاز إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب.

وأشار ميلود مجلد، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إلى ما حققته الجزائر من إنجازات عظيمة منذ 1971. حيث تضاعف إنتاج المحروقات بثلاث مرات، 1500 برميل في اليوم. ما جعل نسبة تغطية الكهرباء وطنيا تصل إلى 99 بالمائة، والغاز بحدود 65 بالمائة.

كما أضاف ذات المتحدث، إلى أنه يتم المراهنة على استخراج طاقات غير تقليدية وازنة دوليا. لذا جرى تخصيص 42 مليار دولار لتطوير عمليات سوناطراك للبحث والإستكشاف بين عامي 2023 و2027.

ونوّه مجلد إلى إبرام سوناطراك عدة عقود مع شركاء دوليين، تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار. وهو ما سيسمح برفع إنتاج النفط من 190 مليون طن مكافئ نفط إلى 210 ملايين طن مكافئ نفط. كما سيرتفع إنتاج الغاز إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب بما سيسدّ كل الطلبات.

وأبرز مدير الدراسات الإقتصادية والاستشراف، 16 إكتشافا بـ 100 مليون طن مكافئ نفط. وهو ما سيعزّز احتياطات الجزائر من النفط والغاز. لافتًا إلى الاهتمام ببدء استكشاف النفط في السواحل، مضيفا أن هناك حقل نفطي هام في حاسي مسعود سيدشنه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس.

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