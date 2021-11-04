إنتاج الجزائر من النفط سيصل إلى 400 ألف برميل يوميا شهر ديسمبر

وافق المشاركون في اعمال الاجتماع الـ34 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2021. حيث سيبلغ مستوى انتاج الجزائر 962 ألف برميل في اليوم. كما اشاد المشاركون بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط.

وشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الـ34 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي). والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير. بالإضافة إلى مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر سبتمبر 2021.

وخلال الإجتماع درست لجنة جي ام ام سي أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر سبتمبر 2021 والذي بلغ 115%.

ويدخل هذا اإجتماع اللجنة في إطار اللقاءات الدورية منذ جانفي 2017 . والهدف منها ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون. وشارك الوزير في اعمال الاجتماع الوزاري الـ 22 لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة منها 13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة. الموقعة على إعلان التعاون.