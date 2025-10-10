إنتاج الحبوب بتيميمون.. وزير الفلاحة يستقبل مدير المجموعة الإيطالية “BF Spa”

استقبل وزير الفلاحة، ياسين وليد، أمس الخميس، الرئيس المدير العام للمجموعة الإيطالية BF Spa، فديريكو فيكيوني، والوفد المرافق له من شركة “BF الجزائر”.

وجاء هذا اللقاء، حسب ما نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، في إطار متابعة تقدم المشروع الاستراتيجي لإنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تيميمون على مساحة 36 ألف هكتار.

وتابع الطرفان، التقدم المحرز في الأشغال التي تسير بوتيرة جيدة، حيث هي الآن في مرحلة التحضير لموسم الحرث والبذر 2025-2026.

وكذا البنى التحتية الأساسية من طاقة وطرقات واتصالات في طور الإنجاز، وقد تم اصدار جميع التعليمات اللازمة لتسهيل العمليات الميدانية.

وقال الوزير، أن هذا المشروع المتكامل، الذي يحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين ويُعد من أولويات مخطط ماتيي. سيشكل نموذجاً رائداً للاستثمارات الفلاحية العصرية القائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة.

مؤكدا أن الشراكة الجزائرية الإيطالية في القطاع الفلاحي تسير نحو آفاق واعدة. وهذا المشروع خير دليل على عمق التعاون بين البلدين.