أشرف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون على إطلاق إنتاج الحصص الأولى من أقلام الأنسولين وتسويقها بوحدة إنتاج بيوكير.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية علي عون مرفوقا بوالي العاصمة عبد النور رابحي في زيارة تفقدية ميدانية تفقّدية لمعاينة بعض المؤسسات الصيدلانية على مستوى ولاية الجزائر. ويشمل البرنامج ثلاث محطات وهي، إطلاق مشروع إنتاج الأنسولين على مستوى الوحدة الإنتاجية التابعة لبيوكير Biocare بواد السمار. بالإضافة كذلك إلى تفقد الوحدة الإنتاجية التابعة للشركة المشتركة بين المجمع العمومي صيدال وشركة فايزر فارم الجزائر Saidal-pfizer Pharm بواد السمار. وكذا معاينة الوحدة الانتاجية التابعة للشركة المشتركة بين المجمع العمومي صيدال وشركة تافكو (Saidal Taphco) بالروبية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تأتي دعما لإنتاج الأنسلوين بغية ضمان وفرتها والحد من إحتكار المخابر الأجنبية. وفي إطار مرافقة المستثمرين المحليين في مجال الصناعة الصيدلانية. حيث أشرف على إطلاق إنتاج الحصص الأولى من أقلام الأنسولين وتسويقها بوحدة إنتاج بيوكير.

كما ثمّن الوزير مجهودات مخابر “Biocare Biotech” لرفع التحدي و تموين السوق الوطنية بأقلام أنسولين مصنعة محليا بكامل المراحل لفائدة مرضى داء السكري. مؤكدا أن الوزارة وضمن إستراتيجيتها تعمل دوما على دعم ومرافقة أصحاب المشاريع في مجال إنتاج الأدوية. خصيصا تلك ذات قيمة مضافة عالية كالأنسولين و مضادات السرطان.

BIOCARE BIOTECH هو مختبر متخصص في تصنيع منتجات التكنولوجيا الحيوية بنمط إنتاج كامل. بما في ذلك الأدوية البيومثالية Biosimilaire (الأنسولين ونظائر الأنسولين).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور