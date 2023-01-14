قناة النهار إنتاج السيراميك المحلي..نقطة تحول في الجودة والنوعية بقلم قناة النهار نشر في 14 جانفي 2023 - 14:44 شارك غرِّد أرسل 202 0 إنتاج السيراميك المحلي..نقطة تحول في الجودة والنوعية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hbg6h اقرأ أيضا "حكيم: "في صغري كنت سريع الذكاء واجيب عن اسئلة الإمتحان قبل إتمام الاستاذ كتابتها قناة النهار 04 جانفي عبد المجيد قدي: لابد من المراهنة على المؤسسات الناشئة وتوفير مناخ الأعمال للوصول لـ 200 مليار دولار قناة النهار 02 جانفي بين الإبتزاز.. التشهير والإحتيال..الجـ ـريمة الإلكترونية تتفاقم بالجزائر قناة النهار 29 ديسمبر مليون تاجر مقابل 45 ألف جهاز دفع الكتروني.. جهود تعميم الدفع الالكتروني متواصلة قناة النهار 06 جانفي مجيد بوقرة: نحن سعداء بالفوز بثلاث نقاط ونشكر المشجعين والعائلات على تشجيعنا قناة النهار 13 جانفي وزير الفلاحة : هذه هي أسعار اللّحوم في رمضان قناة النهار 09 جانفي نصر الدين قمريش: أصبح صوت الجزائر مسموع في كل أنحاء العالم وتنظيم "الشان" سيعود بالفائدة علينا قناة النهار 24 ديسمبر عبد المجيد قدي: التحدي الأكبر هو الدفع بالنمو الإقتصادي خارج المحروقات وتنويع الإستثمارات قناة النهار 02 جانفي الشيخ النوي: شاب مستثمر من بجاية يستنجد بعد ما أصيبت أبقاره بالحمى القلاعية قناة النهار 03 جانفي النابلسي يحط رحاله بالجزائر ويبدأ جولة محاضراته من وهران قناة النهار 07 جانفي