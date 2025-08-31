إنتاج الكحول الطبي من العنب في عين تموشنت

دشن وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الأحد، وحدة تثمين المنتجات الفلاحية متخصصة في إنتاج الكحول الطبي انطلاقا من تحويل مادة العنب، بولاية عين تموشنت.

وحسب بيان للوزارة، تعتبر هذه الوحدة، التي تتربع على مساحة 02 هكتار ببلدية شنتوف. الاولى وطنيا في إنتاج الكحول الطبي بتحويل مادة أولية زراعية. وهي تابعة للمؤسسة الوطنية لتطوير الزراعات الاستراتجية.

وثمن الوزير، انجاز هذه المنشأة العصرية التي ستساهم في الانتاج الوطني و تقليص فاتورة الاستيراد. كما نوه بجهود الفلاحين الذين يضمنون المادة الأولية للمصنع.