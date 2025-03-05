إنتاج الكهرباء وتطهير العقار السياحي على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، خصص لبحث سبل تعزيز الأمن الطاقوي، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية. من خلال استعراض المحاور الكبرى لخارطة الطريق الخاصة بتنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء.

لاسيما التدابير والمشاريع الرامية لتطوير القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ورفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء. فضلا عن تعزيز الربط بين مختلف الشبكات عبر التراب الوطني، بهدف ضمان إنتاج طاقوي مستدام.

وفي إطار متابعة تفعيل منظومة العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة من اجل تفعيل الوكالة الوطنية للعقار السياحي.

خاصة في مجال تطهير العقار السياحي وتهيئة مناطق التوسع السياحي. وذلك تعزيزا للعرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الاستثمارية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول دخول التكوين المهني لشهر فيفري 2025. تم خلاله استعراض أهم التدابير المتخذة لإعادة هيكلة مجالات التكوين. بهدف الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية للشغل ومرافقة التوجهات الكبرى للتنمية الاقتصادية.

وتناولت الحكومة دراسة سبل إعادة بعث وتكييف برنامج الأسرة المنتجة، الذي يهدف إلى تعزيز الآليات الموجهة لمرافقة ودعم الأسر المعوزة. من خلال تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني عبر إطلاق نشاطات اقتصادية كفيلة بتحسين ظروف معيشتها.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور