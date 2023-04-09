قناة النهار إنتاج الموز محليا.. هكذا يمكن وقف الإستيراد خلال خمس سنوات بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أفريل 2023 - 23:34 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fcO63 اقرأ أيضا djam يكشف عن ألبومه الجديد قناة النهار 25 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ بروشات ماريني بالكريم فريش و كوكتيل بزّاف بنين قناة النهار 29 مارس واش داني / لأوّل مرّة هشام كووك طيحوه في كاميرا كاشي🤣 🤣 رجعوه يغلي نحّا الطابلية وحب يضّارب قناة النهار 28 مارس حسين: "أنا وحدي كنت ڨروب ونقدر نخدم عرس".. وهكذا بديت مع فرقة تيكوباوين قناة النهار 28 مارس الشاب سمير يغني" ماشي كامل بنات الناس" ويذكر الجميع بالزمن الجميل قناة النهار 03 أفريل بشرى عقبي: ليس لدي أي خلاف مع أحد لا في الوسط الفني ولا العائلي قناة النهار 09 أفريل أمال وهبي: هذا هو السبب الحقيقي لإختياري بنت البلاد قناة النهار 02 أفريل فرقة تيكوباوين: عندنا ألبوم جديد فيه أربعة كليبات واجدين بعنوان "دافلست" قناة النهار 28 مارس محمد علال: أطفال هذه السنة هما الحلقة الأقوى في الدراما 2023 قناة النهار 04 أفريل أمين بومدين: "عهد الكاميرات الخفية لم ينتهي ولابد من التجديد" قناة النهار 05 أفريل