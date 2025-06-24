إنتاج الهيدروجين الأخضر .. توقيع مذكرة بين سوناطراك وهيكاتي الأمريكية

وقعت سوناطراك اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة هيكاتي إينيرجي غلوبال رينيوبالز الأمريكية، وشركة توسيالي آيرون ستيل إينداستري الجزائر.

وبموجب هذه المذكرة سيتم القيام بدراسات مشتركة لتطوير مشروع مدمج لإنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقاً من الطاقات المتجددة لتلبية احتياجات صناعة الحديد والصلب.

وجرت مراسم التوقيع على المذكرة بمركز المؤتمرات ”أحمد بن أحمد” بوهران، خلال الطبعة 12 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك.

كما تنص المذكرة على إنجاز مشروع مدمج على مرحلتين، حيث ستخصص المرحلة الأولى لإنجاز الدراسات الرامية إلى تقييم مدى جدوى المشروع وملاءمته وربحيته.

في حين ستخصص المرحلة الثانية لتطوير المشروع الذي يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقاً من الطاقات المتجددة، لاستعماله في صناعة “الصلب الأخضر”.

ويستند هذا المشروع المدمج إلى نتائج الدراسات والأعمال المنجزة في إطار بروتوكول التفاهم الموقع مع شركتي هيكاتي إينيرجي غلوبال رينيوبالز وتوسيالي.

وللإشارة ، فإن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 29 أفريل 2024 مع الشركة الأمريكية هيكاتي للطاقات المتجددة يهدف إلى إجراء دراسة جدوى لمشروع إنتاج للطاقة المتجددة في الجزائر.

بينما بروتوكول التفاهم الموقع مع توسيالي بتاريخ 24 جويلية 2024 يتعلق بإجراء دراسة جدوى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر انطلاقاً من الطاقات المتجددة، لإنتاج “الصلب الأخضر” بمركب توسيالي لصناعة الحديد والصلب بالجزائر.