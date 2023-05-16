قناة النهار إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ماي 2023 - 14:50 شارك غرِّد أرسل 188 0 إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QXXzc اقرأ أيضا "طالع هابط: بعد أزمة الحليب.. "اليوم راهو داير ڨرون وحتى الملبنات ولاو ما يستقبلوهش قناة النهار 25 أفريل خلية المطاردة.. مولود أمني جديد يدعم جهود مصالح أمن الطرقات قناة النهار 13 ماي الشيخ النوي: بدون تعليق.. سيارات غريبة في الطرقات السريعة قناة النهار 04 ماي مع اقتراب موسم الإصطياف.. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 09 ماي بشار: عجز كبير في الإنتاج الفلاحي المحلي والاستنجاد بالإمداد من شمال البلاد قناة النهار 04 ماي صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر قناة النهار 09 ماي هذا ماقاله وزير التربية حول ترك التلاميذ للمدارس والتوجّه للدروس الخصوصية قناة النهار 27 أفريل التطبيب الذاتي .. آثار وخيمة لسلوك غير مسؤول قناة النهار 14 ماي وصول طائرة تقل أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالسودان إلى مطار هواري بومدين قناة النهار 25 أفريل "الفاف :"ضمانات إحتضان الكان لاتملكها أيّ دولة قناة النهار 27 أفريل