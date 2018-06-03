إنتاج حوالي 1 مليون كيس حليب مبستر يوميا منذ بداية رمضان عبر 6 ولايات

تم إنتاج منذ بداية الشهر الفضيل حوالي مليون لترمن الحليب المبستر يوميا، عبر6 ولايات حسب للمديرية الجهوية للتجارة ناحية باتنة.

وأوضح ذات المصدر ان هذه الكمية المنتجة بنسبة تفوق 60 بالمائة من طرف الملبنتين العموميتين الأوراس بباتنة.

كما ساهمت ملبنة نوميديا في تلبية احتياجات المواطنين بهذه الناحية التي تضم ولايات باتنة وخنشلة و تبسة وبسكرة .

بما فيها الولاية المنتدبة أولاد جلال و قسنطينة وأم البواقي.

وفي ذات السياق فقد تزويد الجهة بكمية إضافية من المادة الأولية لمسحوق الحليب ب522 طن التي استفادت منها الملبنات ال17 .