إنتاج دواء مصنوع بالأعشاب لعلاج الإدمان من المخدرات

وقّع مجمع صيدال إتفاقية مع المخبر الفيتنامي “رادينر”، لإنتاج علاج دوائي يستخدم في معالجة إدمان المخدرات.

وحسب ما أفاد به بيان لمجمع صيدال، فقد تم توقيع الإتفاقية على مستوى المديرية العامة لصيدال,. من طرف كل من الرئيس المدير العام للمجمع وسيم قويدري. والمدير العام للشركة الفيتنامية نغويان فو كيو بحضور إطارات من الشركتين.

وأضاف البيان، أن هذا المنتج المصنوع بالأعشاب الطبيةأثبت فعاليته لدى أكثر من 100 ألف مريض في الفيتنام. ولم يسجلوا أي حالة عودة للإدمان أو آثار جانبية. كما يعد هذا المنتج علاجا دوائيا وليس منتجا بديلا. وهو أرخص بكثير من المنتجات المتوفرة في السوق الجزائرية وذي فعالية أفضل.

و تنص الاتفاقية على تعبئة هذه المنتجات في مرحلة أولى، قبل الانتقال إلى نقل التكنولوجيا لنمط التصنيع الكامل.

و خلال مراسم التوقيع، قام الشريك الفيتنامي بمنح حصة من هذا الدواء مجانا للمجمع.