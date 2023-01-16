إنتاج فيلم حول المناضل الرمز محمد بلوزداد

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة، اليوم الإثنين، أنه سيتم اعطاء إشارة إطلاق الفيلم التاريخي “بلوزداد”.

واستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة، إبني عضو مجموعة الـ22 التاريخية المجاهد الرمز المرحوم عثمان بلوزداد شقيق المناضل محمد بلوزداد.

ويأتي هذا، ⁩إحياءً للذكرى الـ 71 لوفاة المناضل الرمز محمد بلوزداد المدعو ” سي مسعود “.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، سيتم اعطاء اشارة إطلاق الفيلم التاريخي “بلوزداد” بعد مصادقة لجنة المشاهدة للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، على مضمون سيناريو الفيلم من جانبه التاريخي.

⁦وأكد وزير المجاهدين خلال لقائه بعائلة بلوزداد، حرص الدولة الجزائرية على تخليد كل المآثر التاريخية رموزا وأحداثا، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

مضيفا أن القطاع سيتابع كل مراحل إنتاج الفيلم، على غرار كل الأفلام التاريخية التي انتجهتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

ويأتي ذلك، من خلال مرافقة أساتذة مختصين من المجالس العلمية التابعة للمؤسسات تحت الوصاية. لابراز كل مراحل المسار النضالي لمحمد بلوزداد.

وكرس المناضل محمد بلوزداد، حياته ضد التعسف والممارسات الاستعمارية على الشعب الجزائري. من خلال نشاطه النضالي ضمن الحركة الوطنية واشرافه على المنظمة الخاصة.

وكذا التحضير للكفاح المسلح، وصولا إلى وفاته وعمره لم يتجاوز ال28 عاما.

ليبقى سي مسعود نموذجا للشاب الجزائري المناضل والمكفاح والمحب لوطنه إلى حد التضحية من أجل استرجاع سيادته وحريته المسلوبة.