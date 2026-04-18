إنتاج كميات ضخمة من الطماطم عبر عدة ولايات

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الفلاحين يواصلون إنتاج كميات ضخمة من الطماطم لتلبية الطلب الوطني، وذلك في ولايات بسكرة، والوادي، وتيبازة، وبومرداس، ومستغانم جيجل وغيرها من الولايات.

ونشرت الوزارة، صورا لبيوت بلاستيكية ممتدة على مدّ البصر، تعكس جهودًا كبيرة لضمان وفرة هذه المادة الحيوية خارج موسمها الطبيعي، وتعزيز استقرار السوق.

وتم إلتقاط الصور من طرف مديريات المصالح الفلاحية، حسب بيان الوزارة.