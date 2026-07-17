إنتاج محركات “أوبل” في الجزائر قريبًا

وقعت الشركة “أوبل أوتوموبيل” والشركة الجزائرية “آ جي أم هولدينغ”، اليوم الجمعة ببرلين، مذكرة تفاهم.

حسب بيان مجمع ستيلانتيس الهدف من هذه الاتفاقية توطين إنتاج أول محرك لعلامة “أوبل” في الجزائر،.

ووقع على مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة “أوبل أوتوموبيل”، فلوريان هويتل، والمدير العام لشركة “آ جي أم هولدينغ”، محمد فوزي الكبير،

وجاء هذا التوقيع على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني المنعقد ببرلين.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ألمانيا بدعوة من نظيره الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير.

وأوضح البيان أن مشروع إنتاج المحركات يندرج ضمن مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج سيارات “أوبل” في الجزائر.

ويرتكز على مقاربة “الإنتاج محليًا للسوق المحلية”، بما يعزز حضور المصنع في السوق الجزائرية بشكل مستدام.

وبالمناسبة، أكد فلوريان هويتل، “أن الطرفين تبادلا مع رئيس الجمهورية الحديث حول أهمية السوق الجزائرية”، التي لفت إلى أنها “تتمتع بإمكانات كبيرة بالنسبة لأوبل”.

واعتبر هويتل أن “توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة استراتيجية مهمة في مسار مواصلة توسيع حضور الشركة دوليًا خارج أوروبا”.

وأضاف أن طموح الشركة يتمثل في إتاحة الخبرة الألمانية لـ”أوبل” في مجال الهندسة وحلول التنقل التي توفرها في متناول عدد متزايد من الزبائن حول العالم.

كما اكد المسؤول ذاته أن الاتفاق الموقع يضع أسس تعاون طويل الأمد مع الشركاء الجزائريين، ويعزز الطموح المشترك لخلق قيمة مستدامة.

كما أشار إلى أن “المشروع سيدعم تطوير منظومة صناعة السيارات في الجزائر، بالتوازي مع توفير قدرات الإنتاج المحلية اللازمة لأوبل”.