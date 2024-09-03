إنتاج مسحوق الحليب.. إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الجزائري-القطري

تم اليوم الثلاثاء بولاية أدرار، وبالضبط ببلدية تيمقطن، إطلاق المرحلة الأولى من المشروع المتكامل الجزائري-القطري لإنتاج مسحوق الحليب المجفف. بالشراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار وشركة “بلدنا” القطرية.

في حين، جرى ذلك بإشراف كل من الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بن ساعد حميد، وسفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز بن علي أحمد النعمه. إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، كمال منصوري، وممثلي شركة “بلدنا” القطرية والسلطات الولائية. كما تشمل المرحلة الأولى من مشروع مسحوق الحليب الأشغال التمهيدية لحفر الآبار الاستكشافية اللازمة لدراسة طبيعة المياه الجوفية. حسب شروحات القائمين على المشروع.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بن ساعد حميد، أن ولاية أدرار التي تتمتع بقدرات تنموية واقتصادية هائلة. تشهد اليوم إطلاق المرحلة الأولى لواحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في القطاع الفلاحي بالجزائر. وهو مشروع إنتاج الحليب المجفف الذي يتربع على مساحة 117.000 هكتار.

كما أضاف بن ساعد أن هذا المشروع الضخم، الذي يتجاوز مبلغه الاستثماري 5.3 مليار دولار، وستدخل أولى مراحل الإنتاج به سنة 2026. سيمكن من إنتاج 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الحليب المجفف. وكذا تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وتوفير 5 آلاف منصب شغل مباشر. إلى جانب مساهمته في إنتاج الحبوب والأعلاف. ضمن تطبيق نظام الدورة الزراعية على مستوى الأقطاب الثلاثة المكونة للمشروع.