إنتاج معدات حفر آبار البترول والغاز العام المقبل بحاسي مسعود

تم يوم على هامش معرض الجزائر الدولي، ابرام اتفاقية جزائرية امريكية لإنشاء مصنع لإنتاج معدات حفر آبار البترول والغاز.

حيث سيدخل الذي سيقام بمدينة حاسي مسعود في الانتاج بداية 2020،

الصفقة التي ابرمت بين الشركة الجزائرية “طاسلي” المختصة في حفر الآبار البترولية و الشركة الأمريكية “بير منفكتورنغ” Bear Manifacturing المختصة في تصنيع المعدات البترولية التي تدخل في مجال حفر الآبار، بالاستغناء، ستسمح هذه مستقبلا عن استيراد تلك المعدات.

و تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل المدير العام لشركة “طاسلي”، أحمد بن منصور ومسؤولة بشركة “بير منفكتورنغ”، إميلي كنغ بحضور رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، اسماعيل شيخون و سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، جون ديروشر.

و في كلمة قصيرة عقب التوقيع، قال المدير العام لشركة “طاسلي” أن “المعدات البترولية التي تدخل في مجال حفر الآبار لا تصنع حاليا بالجزائر و لذلك سيتم إنشاء في آخر السنة بالشراكة مع “بير منفكتورنغ” الأمريكية، بمدينة حاسي مسعود، مصنعا لإنتاج هذه المعدات محليا لتفادي استيرادها من الخارج”.

وأعلن في ذات السياق، أن هذا المصنع سينطلق في نشاطه ابتداء من بداية السنة المقبلة.

و أبرز ان هذه الشراكة ستسمح بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال تصنيع معدات حفر ابار البترول و الغاز، مضيفا أن العمال الجزائريين سيستفيدون من دورات تكوينية بالولايات المتحدة الأمريكية للتحكم في تلك التكنولوجيات.

و أوضح ان الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة “كفيل برفع الانتاج البترولي و الغازي للجزائر”.

و أكدت من جهتها ممثلة شركة “بير منفكتورنغ” أنها “جد متحمسة لهذه الشراكة التي ستؤدي إلى خلق مئات مناصب الشغل لصالح الشباب الجزائري”.