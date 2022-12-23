إنتاج 11.1 مليون طن من النفايات المنزلية السنة الفارطة

سجلت كمية النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة خلال سنة 2021 تراجعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا “2019”. حيث قدرت بـ 11.1مليون طن. حسبما جاء في دراسة للوكالة الوطنية للنفايات.

وقالت رئيسة قسم النفايات المنزلية وما شابهها بالوكالة، عقيلة بوذراع، خلال يوم إعلامي خصص لعرض نتائج أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر 2019-2021. أن كمية النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة خلال 2021 قدرت بـ 11.1 مليون طن.

وأشارت بوذراع، إلى أن جائحة كورونا شكّلت نقلة في مجال إنتاج النفايات المنزلية. إذ لوحظ أن المواطن خلال هذه الفترة رشد استهلاكه ما أدى إلى التقليل من إنتاج النفايات. مضيفة أن هذه الأرقام تتماشى مع الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة الوصية لأفاق 2035. والتي تقضي بعدم تجاوز 1 كغ كمعدل يومي إنتاج النفايات للفرد الواحد.

ولدى عرضها لتفاصيل الدراسة، كشفت بوذراع أن معدل الإنتاج الفردي اليومي لنفايات الخبز يقدر بـ 0.014 كغ بحجم يعادل 227906 طن. او 912 مليون خبزة وهو ما نسبته 0.92 بالمائة من مجموع النفايات المنزلية وما شابهها.

واشارت نتائج الدراسة إلى ان الأسرة الأقل عددا هي التي تنتج أكثر نفايات من الأسرة الاكثر عددا. وأن الولاية ذات المعدل الأعلى من حيث الإنتاج الفردي اليومي للنفايات المنزلية وما شابهها هي وهران في حين تأتي ولاية ادرار في ذيل الترتيب.

من جهتها، أكدّت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي على أهمية هذه الدراسة في توفير بيانات. ومعلومات إحصائية دقيقة وشاملة وذات جودة عالية عن النفايات. وذلك كي تكون متاحة للاستخدام من قبل متخذي القرار والباحثين والمستثمرين بكافة مستوياتهم. بهدف تطوير تسيير مدمج ومستدام للنفايات وضمان الإنتقال نحو اقتصاد دائري مولد للثروة ومنتج لمناصب الشغل. والعمل على تشجيع الفرز الانتقائي والفرز من المصدر، وفتح الطريق للإقتصاد الأخضر.

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