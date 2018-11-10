إنتاج 12 ألف قنطار من العسل خلال الموسم الفلاحي الحالي بسكيكدة

كشف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية المصالح الفلاحية لسكيكدة، اليوم، أنه تم تحقيق إنتاج من العسل قدر بـ12 ألف قنطارا.

وعلى هامش افتتاح الصالون الوطني السادس للعسل بسكيكدة، اعتبر رابح مسيخ هذا الإنتاج “جيدا” مقارنة بالموسم المنصرم.

و أرجع ذات المسؤول سبب هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد خلايا تربية النحل من 172 ألف خلية الموسم المنصرم إلى 305 ألف خلية حاليا.

وتحدث عن وجود حوالي 3 آلاف مربي للنحل عبر هذه الولاية، وهي الشعبة التي تضمن 6 آلاف فرصة عمل موسمية.

وكشف رئيس جمعية مربي النحل لسكيكدة ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي النحل عن إنتاج 200 ألف من طرود النحل سنويا.

وهي تحقق بذلك اكتفاء ذاتيا و تمون أغلبية الولايات الشرقية علاوة على ولايات أخرى من الوطن أي حوالي 20 ولاية.