إنتاج 2.4 مليون قنطار من دقلة نور ببسكرة

تتوقع المصالح الفلاحية لولاية بسكرة بلوغ إنتاج يفوق 4 مليون قنطار من التمور برسم الموسم الفلاحي 2023-2024.

وحسبما أوضح طارق بن صالح مدير الفلاحة بالنيابة، أن الولاية يرتقب أن تحقق كمية 4 ملايين قنطار من التمور موسم /2023-2024. بزيادة 100 ألف قنطار بالمقارنة مع الموسم الفلاحي السابق. وتبلغ كمية تمر دقلة نور مليونين و400 ألف قنطار. أي ما يشكل نسبة 60 بالمائة من إجمالي الكمية المزمع تحقيقها.

وأفاد بن صالح، أن جني التمور الذي انطلق فعليا بالنسبة لأصناف التمور المبكرة ك ” الغرس ” الذي من المرتقب حسب التوقعات. أن يفوق إنتاجه 600 ألف قنطار فيما يتوقع بلوغ إنتاج يزيد عن 1 مليون قنطار من أصناف التمور الأخرى كـ ‘’ الدقلة البيضاء والمش”.

وأكد بن صالح أنه رغم الظروف المناخية التي تميزت بارتفاع محسوس في درجات الحرارة إلا أن المنتوج حافظ على نوعيته. مبرزا إن عمليات مكافحة الآفات التي تصيب نخيل التمر وخاصة “البوفروة”. مكنت من معالجة ما يقارب الـ 800 ألف نخلة في سعي للحد من الخسائر التي تنجم عن هذه الآفات سنويا.

للإشارة فان ولاية بسكرة التي تسجل سنويا دخول آلاف النخيل المغروسة حديثا حيز الإنتاج. تتوفر على ثروة هامة من النخيل تقارب 4 وحدة من بينها 3 ملايين و700 ألف نخلة منتجة.