إنتاج 22 مليون إطار عجلة سنويا

كشف الوردي ديلمي، الرئيس المدير العام لشركة الحاج العربي للصناعات، أن المصنع سينتج 7 ملايين إطار ويمكن بلوغ 22 مليون إطار سنويا.

وأضاف ديلمي، أنه سيتم تقليص فاتورة الإستيراد بـ 200 مليون دولار مع تصدير مايقارب 300 مليون دولار. كما سيتم إنتاج حوالي 130 مرجع للعجلات موجهة لمختلف المركبات، سيارات شاحنات آليات زراعية وعسكرية حافلات.

وأشار المتحدث، إلى أن المصنع يعتمد على معايير أوروبية و أمريكية وعلى تكنولوجيا صناعية 4.0 الذكية. حيث أن المنتجات ستكون متحصلة على جميع شهادات المطابقة و معايير الجودة.

من جهته، قال ياسر بوطبة مدير مشروع الحاج العربي للصناعات، أنه تم تخصيص 380 مليون دولار للمشروع الذي يتكون من 4 مباني رئيسية، 9 هكتارات نخصصة لورشة خلط المطاط، وورشة أخرى للتصنيع. بالإضافة كذلك إلى ورشة المنتجات النهائية. مؤكدا أن تاريخ نهاية المشروع سيكون في الثلاثي الأخير من سنة 2026