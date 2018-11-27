إنتاج 30 ألف قنطار من بذور البطاطا في أول تجربة بالبيض

تم إنتاج 30 ألف قنطار من بذور البطاطا خلال السنة الجارية بالبيض، ضمن أول تجربة من نوعها تشهدها الولاية حسبما أستفيد لدى مديرية المصالح الفلاحية.

وتعد هذه النتائج مشجعة ومحفزة للفلاحين والمستثمرين الذين باشروا زراعة بذور البطاطا السنة الجارية خاصة عبر المحيط الفلاحي لدائرة بريزينة والذي يتميز بخصوبة أراضيه وتوفر مياه السقي عبر سد برزينة الذي خصص منه 11 مليون متر مكعب لسقي المحاصيل الفلاحية بهذه المنطقة وفقا لرئيس مكتب دعم وضبط الإنتاج.

وصرح ذات المتحدث، أن هذه الكمية تم جنيها على مساحة تقدر بـ 110 هكتار، فيما قدرت مردودية الهكتار الواحد مابين 250 قنطار إلى 400 قنطار.

ولرفع من إنتاج هذا النوع من المحاصيل الجديدة بولاية البيض تم مؤخرا تخصيص مساحة أخرى قدّرت بـ 145 هكتار لزراعة بذور البطاطا على مستوى منطقة بريزينة، حيث يرتقب جني هذا المحصول قبل نهاية السنة الجارية.