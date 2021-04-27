إنتاج 4.2 مليون لتر يوميا من الحليب.. والسوق سيعرف إستقرار هذا الأسبوع

كشف مولود كريم الرئيس المدير العام لمجمع جيبلي في تصريح خص به وأج أن سوق الحليب سيعرف إستقرارا هذا الأسبوع.

وأوضح مولود كريم أن المجمع ينتج 3 ملايين و800 ألف لتر يوميا بينما كنا نتج 2.5 مليون لتر يوميا.

وهذا بزيادة قدرت بأكثر من مليون لتر يوميا يضيف ذات المسؤول.

وواصل ذات المسؤول ان هذه الزيادة جاءت تلبية للطلب المتزايد وكذا تزايد الإستهلاك للحليب خاصة في الشهر الفضيل

وأكد مولود كريم أنه لأول مرة تم الإستقرار في الإنتاج خلال الاسبوع الأوّل من رمضان مابين 4 ملايين 4.1 مليون لتر يوميا.

وتابع الرئيس المدير العام للمجمع انه بسبب تزايد الإستهلاك تم رفع الإنتاج من 2.7 مليون إلى 4.2 مليون لتر يوميا.

كما ان المجمع بصدد وضع أزيد 400 ألف لتر من حليب البقر على السوق الوطنية.

وكشف الرئيس المدير العام للمجمع أنه تم ضخ 2500 طن من بودرة الحليب لإمتصاص النقص الملحوظ بالسوق.

وإعتبر الرئيس المدير العام لمجمع جيبلي أنه من خلال إخراج هذه الكميات المعتبرة من الحليب يعرف السوق إستقرارا ووفرة.

وقال مولود كريم ان المجمع سجل 38 مليار دينار رقم أعمال في سنة 2020 ويمكننا الوصول 40 مليار دينار في 2021.

