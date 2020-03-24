أعلن المتعاملون الثلاثة في الصناعة الصيدلانية المكلفين من طرف الوزير المنتدب في الصناعة الصيدلانية اليوم، إنتاج 476 ألف لتر من المحلول الكحولي.

كلف الوزير المنتدب في الصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي بن بأحمد كل من مجمع بيوفارم وصيدال والكندي، بإنتاج المحلول الكحولي.

ويدخل هذا الإنتاج في إطار الوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشار هذا الوباء في االبلاد.

من جهتهم إلتزم المتعاملون الثلاثة في الصناعة الصيدلانية، بإنتاج تلك الكمية من المحلول وتسليمه الى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي تتولى بدورها تسليمه للمؤسسات والهيئات والمصالح الإستشفائية والصيدليات الخاصة”.

في حين قال رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الواحد كرار، أن مجمع بيوفارم “سينتج أزيد من 16 ألف لتر من المحلول الكحولي” لغسل اليدين والوقاية من فيروس كورونا.

واضاف كرار أن الكمية التي ننتجها من المحلول الكحولي لغسل اليدين، سيتم تسليمها الى الصيدلية المركزية للمستشفيات مجانا.

كما سيتم بيع هذه المادة الى الوكالات الصيدلانية الخاصة “بأسعار معقولة، حيث ستبلغ اسعار قارورة 90 ملل 110دج و500 ملل 350 دج وليتر واحد 600 دج و2 ل 1000 دج” .

وبدورها اكدت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال فطومة أقاسم، أن “المجمع سينتج 340 ألف ليتر من هذا المحلول الكحولي” سيتم تسليمها الى الصيدلية المركزية للمستشفيات.

كما شرعت المؤسسة في الإنتاج كمرحلة أولى كمية 140 ألف ليتر ستوزعها الصيدلية المركزية للمستشفيات على الهيئات والمؤسسات والإدارات الوطنية .

كما سينتج المجمع خلال المرحلة الثانية 200 ألف ليتر تتمثل في قارورة بسيعة 120 ملل تحمل في الجيب و500 ملل موجهة للأوساط المهنية.

وأكد من جانبه الرئيس المدير العام لمجمع الكندي الصيدلاني سفيان عشي، أن المجمع التزم بإنتاج 120 الف لتر كمرحلة أولى وسيتم تعزيز هذه الكمية حسب الطلب كمرحلة ثانية.