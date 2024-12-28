إنتاج 50 ألف بطاقة ذهبية يومياً قبل هذا الموعد 

شدد وزير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي على ضرورة تسريع عملية رفع القدرة الإنتاجية للمركز للوصول إلى 50 ألف بطاقة يومياً قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025.

وخلال زيارة ميدانية إلى مركز تصنيع وشخصنة البطاقات النقدية “الذهبية” ببئر التوتة، أكد زروقي على ضرورة تسريع عملية رفع القدرة الإنتاجية للمركز للوصول إلى 50.000 بطاقة يوميا.

وتابع الوزير ان الوصول إلى 50 ألف بطاقة ذهبية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025، مع مزايا تكنولوجية جديدة.

كما ان هذ المجهودات جاءت الجهود استجابةً للطلب المتزايد على البطاقات النقدية “الذهبية”، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الإدماج المالي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع خارطة الطريق الحكومية.

وأوصى الوزير على أهمية الإلتزام بمواعيد تسليم البطاقات النقدية، سواءً للطلبات الجديدة أولتجديد البطاقات، مع ضمان أعلى معايير الجودة والأمان.

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المركز والمؤسسات البنكية. مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف الوطنية التي تصب في خدمة الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.