إنتاج 788 قنطار من الحمضيات السنة الفارطة بالبليدة

سجلت المصالح الفلاحية لولاية البليدة إرتفاعا في إنتاج الحمضيات خلال السنوات الماضية بحسب مدير الفلاحة والتنمية الريفية.

وقال المدير الولائي ،خلال ندوة صحفية أن الحمضيات شهدت ارتفاعا في حجم الإنتاج بقرابة 789 قنطار العام الماضي.

ويعدو سبب الإنتاج الوفير لهذه الفواكه، السياسة المتبعة في ترقيه هذا النوع من النشاط إضافة إلى تكوين الفلاحين.

وكذا الدعم المالي من خلال برنامج الدعم الفلاحي خاصة ما تعلق بالمراقبة والعتاد المتطور الذي حصل عليه فلاحو المنطقة.

وأشار ذات المسؤول، أن إرتفاع المردود راجع الى إستبدال الأشجار المثمرة بأخرى مما ساهم في ارتفاع قدر سقف الإنتاج.

من 136 الى224 قنطار للهكتار الواحد.

وأشار ذات المتحدث، أن مجمل الأراضي والأشجار المثمرة تقع في أقاليم بلديات البليدة، بوفاريك، موزاية وواد العلايق.

وفي سياق متصل ذكر مدير الفلاحة، أنّ شعب إنتاج الخضر شهد إرتفاعا ملحوظاخلال نفس الفترة، مثل انتاج شعبة الحبوب بـ 300 قنطار.