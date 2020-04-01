إنتاج 80 ألف قناع واقي وألبسة ضرورية لمواجهة كورونا

أنتج حرفيون، 80 ألف قناع واقي بالتنسيق مع المصالح الصحية، لتعقيمها ووضعها تحت تصرف المستشفيات ومصالح الحماية المدنية.

وحسب ما أورده اليوم الأربعاء، بيان لوزارة السياحة والصناعات التقليدية، تندرج هذه المبادرة في اطار ما يقتضيه الواجب الوطني والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشرعت غرف الصناعة التقليدية والحرف على مستوى عدة ولايات، بتوجيه نداء للحرفيات والحرفيين قصد المساهمة في انتاج منتجات وقائية لتقليص العجز المسجل في السوق.

وأشار البيان، إلى مساهمة بعض الغرف الأخرى في توسيع مجالات الإنتاج، إلى الألبسة الوقائية والأغطية السريرية والمآز الطبية.

ويشهد كل أسبوع ارتفاع في عدد الغرف المنخرطة في هذا المسعى، وكذلك عدد الحرفيات والحرفيين المتطوعين في هذه العملية، حسب ذات المصدر.

وتجدد الغرف والحرفيين دعوتها للمؤسسات المنتجة للمواد الاولية، للتواصل معها قصد توفير هذا المدخلات الأساسية.