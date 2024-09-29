إنتاج الزيوت والشحوم .. توقيع مذكرة تفاهم بين نفطال وشركة سوميز

وقعت مؤسسة نفطال على مذكرة تفاهم مع شركة سوميز Somiz Spa لإنجاز مشروع وحدة إنتاج الزيوت ومواد التشحيم بالمنطقة الصناعية لبلدية صيادة بولاية مستغانم.

و أشرف على مراسيم التوقيع على مذكرة انجاز مشروع إنتاج الزيوت اليوم بأرزيو كل من المدير العام لنفطال، جمال شردود، والرئيس المدير العام لشركة سوميزSomiz Spa يزيد كموم. كما حضر المدير العام للشركة القابضة سوناطراك SSPP، إبراهيم أكروم. والإطارات المسيرة للشركتين نفطال وسوميز.

و بالمناسبة إعتبر الرئيس المدير العام لنفطال هذه الخطوة بالتارخية. مؤكدا أنها ستقودنا نحو إنجاز وحدة إنتاج الزيوت ومواد التشحيم والتي تنخرط في استراتيجية التنمية لنفطال.

كما شكر الرئيس المدير العام لشركة سوميز شركة نفطال على الثقة التي وضعتها فيها لإنجاز هذا المشروع الهام و الإستراتيجي. و أكّد أنّ شركة سوميز لن تدّخر أي جهد و ستضع كل الإمكانيات البشرية و المادية. لتحقيق أهداف هذا الإتفاق في الآجال المحددة.

في حين اكد الرئيس المدير العام للشركة القابضة سوناطراك SSPP أنّ إنجاز هذا المشروع من طرف شركة سوميز. يدخل في إطار تشجيع التعاون بين فروع مجمع سوناطراك.

وكذا لتقليل تكاليف الإنتاج ومواعيد التسليم ودمج الإمكانيات والوسائل مع إحترام المبدأ الثلاثي ( المواعيد - النوعية- التكلفة).

ذ