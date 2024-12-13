إنتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية ابتداءً من 2025

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع “صيدال”، وسيم قويدري، عن بداية إنتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية خلال السنة المقبلة 2025.

ولفت ذات المسؤول، في مداخلة له خلال مشاركته في الطبعة الثانية للمؤتمر الاقتصادي “التحديات المالية العالمية 2030″، أمس الخميس، إلى أن هذا الأمر سيجعل من الجزائر رائدة والأولى في إفريقيا والشرق الأوسط” في الصناعة الصيدلانية.

كما أكد قويدري أن “صيدال” ستشرع في “إنتاج المواد الأولية لصناعة الأدوية ابتداء من سنة 2025. بإدخال حيز الخدمة وحدات إنتاج هذه المواد”. وهو ما “سيجعل من الجزائر الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في الصناعة الصيدلانية”.

وتهدف خطة عمل المجمع العمومي، المسؤول الأول عنه، إلى “إنتاج المواد الأولية لـ 50 منتجا سنة 2025 كمرحلة أولى. فيما سيتم صنع 600 مادة أولية على المدى المتوسط.

أما بخصوص إستراتيجية “صيدال” في مجال التصدير، أوضح قويدري بأن المجمع “تمكن سنة 2024 من تسجيل منتجاته بـ 13 دولة إفريقية وكذا من ولوج أسواق جديدة”.

ويهدف المجمع مستقبلا إلى “التوسع إلى أسواق عالمية، ليس فقط إفريقية. بالاعتماد على الإستباقية ودراسة السوق بعناية وكذا بالعمل على تطوير الجانب الوجيستي”.

وينتظر أن يبلغ رقم أعمال المجمع نهاية السنة الجارية 5ر23 مليار دج ليسجل إرتفاعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وذكر قويدري بأبرز المشاريع التي تعكف “صيدال” على تجسيدها، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروع العلاج بالخلايا (la thérapie cellulaire).