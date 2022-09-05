إنتحار المؤثرة الشهيرة مروة القيسي بطريقة مأساوية

أقدمت المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي، العراقية مروة القيسي، على الإنتحار، حيث رمت نفسها من مبنى مرتفع في القرية اللبنانية بأربيل، اليوم الإثنين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحسب مصادر أمنية عراقية، فإن الشابة مروة القيسي، إحدى مشاهير “التيك توك” في العراق. أقدمت على الانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمارة في المجمع السكني في مدينة أربيل مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وبينت المصادر، أن “الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته، بسبب الغموض في حالة الانتحار. مع وجود شكوك بأن يكون الحادث جنائيا، لكن وفق شهادة أهلها فإنها كانت تعاني من أزمة نفسية منذ عدة أيام”.

وظهرت شقيقة مروى، ملاك القيسي في مقطع فيديو مصور وهي تنعى بألم وبكاء انتحار شقيقتها. داعية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء”.

وسببت وفاة مروى القيسي بهذه الطريقة المأساوية، صدمة كبيرة في قلوب محبيها. والجدير بالذكر بان مروة القيسي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وتعد مروة القيسي أحد الشخصيات العراقية التي تعيش في بغداد وهي من مواليد 1989. تخرجت من كلية الفنون في العراق، ولها العديد من الأعمال الفنية.

كما شاركت القيسي، في الكثير من المسابقات والمسرحيات العراقية وحققت مستويات متقدمة. ولم تقف مروة القيسي في مجال الفن والمسرحيات فحسب بل شاركت في مجال التمثيل أيضا. ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل المفتاح.