إنتحار المتهم الرئيسي في قتل سائق حافلة زلفانة بعد شربه “الاسيد” بغرداية

انتحر المشتبه به الرئيسي في قضية جثة سائق الحافلة المكتشفة ليلة أمس بالطريق الرابطة بين بلدتي زلفانة وغرداية.

حيث أقدم المشتبه به على شرب مادة روح الملح بعد علمه أن مصالح الدرك الوطني تبحث عنه بخصوص القضية.

ليتم نقله إلى مستشفى متليلي حيث حول على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة أين توفي.

هذا فيما يقبع مشتبه به ثاني في مستشفى متليلي بعد إصابته بمضاعفات صحية.

وهو الشخص الذي دل مصالح الدرك الوطني عن مكان اكتشاف الجثة.

وتم توقيف 8 أشخاص من بينهم نساء في القضية فيما تم ارسال جثمان الضحية إلى ولاية ورقلة من أجل تشريحها.

وذلك لكشف ملابسات الوفاة، هل هي سكتة قلبية ام جريمة قتل؟.

هذا وأثارت القضية الرأي العام بولاية غرداية نظرا لهوية الضحية المعروف بعفويته وحب الجميع له.