إنتحار بائع أعشاب طبية داخل محله بالحروش في سكيكدة                                                                                          

عثرت مصالح الحماية المدنية اليوم عقب صلاة التراويح ببلدية الحروش في سكيكدة علة جثة شاب معلقة داخل محله المخصص لبيع الاعشاب الطبية.

وحسب مصادر النهار، فإن الضحية في الثلاثين من العمر تم العثور عليه مشنوقا في محله الكائن بحي” السوناتيبا “بمدينة الحوش.

كما تم إكتشاف الأمر عقب إتصالات متكررة البوم لكنه لم يرد على هاتفه ليتم إبلاغ السلطات الامنية .

أين تم العثور عليه معلقا بحبل إلى سقف المحل، سيما الأمر تصادف وخروج المصلين من المساجد بعد صلاة التراويح.

هذا قد باشرت المصالح الأمنية المذكورة تحقيقا لتحديد ملابسة الحادثة