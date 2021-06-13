إنتحار خمسيني شنقا على عمود كهربائي في الشلف

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالشطية في الشلف، في حدود الساعة السادسة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأحد، لأجل حادث إنتحار.ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 54 عاما، وجد معلقا بواسطة حبل بعمود كهربائي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت ذات المصالح، لأجل تحويل جثة الضحية. وهو عامل يومي ينحدر من إحدى بلديات ولاية تيارت.وتم تحويل الجثة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية بالشطية.

فيما بقيت أسباب هذه الوفاة مجهولة في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث، حسب بيان المديرية.