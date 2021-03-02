إنتحار سبعيني بطلق ناري في معسكر

لقي كهل مصرعه في حادث مأساوي إهتزت له منطقة أولاد عربية ببلدية الغمري في معسكر اليوم الثلاثاء.

واستنادا إلى مصادر محلية فإن الضحية “ب.أ”، والبالغ من العمر 72 سنة، قد أقدم على وضع حد لحياته بطلق ناري من سلاحه الذاتي دون أن تتضح ملابسات وظروف الحادثة.

وكشفت ذات المصادر بأن السبعيني القتيل كان يعاني مرض القصور الكلوي وهو ما أثر عليه نفسيا.

وقد تم نقل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى بالمحمدية.

بينما قامت مصالح الدرك الوطني لإقليم بلدية الغمري، بفتح تحقيق جنائي في الحادثة.