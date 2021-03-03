إنتحار شاب حرقا ببوهني في معسكر

لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم بمستشفى وهران

لفظ الشاب ط.ي.ر 23 سنة من معسكر أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء بمصلحة الإنعاش بمستشفى وهران.

الضحية توفي متأثرا بجروح من الدرجة الثالثة أصيب بها في أعقاب إقدامه على الإنتحار ليلة يوم أمس على مقربة من مبنى المسكن العائلي.

الشاب أقدم على الإنتحار ببلدية بوهني التابعة إقليميا لدائرة سيق في ولاية معسكر .

وقد تم تشييع جنازته عصر اليوم بمسقط رأسه بحضور عموم أهالي البلدة .

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لتحديد الظروف والملابسات .