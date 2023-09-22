إنتحار شاب شنقا في جيجل!

أقدمت شاب تبلغ من العمر 25 سنة، على الإنتحار شنقا، بالقرب من منزلها الواقع بمنطقة بوشكاب ببلدية أولاد رابح في دائرة سيدي معروف بجيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي معروف، في حدود الساعة 08 و40 دقيقة، لإجلاء جثة من جنس ذكر، يبلغ من العمر 25 سنة.

ووجدت الجثة معلقة بحبل، مثبت في شجرة أمام مسكن الضحية المتوفية.

وبعد إتمام الاجراءات القانونية سيتم تحويل الجثة الى مستشفى الميلية.