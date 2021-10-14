إنتحار شخص في ظروف غامضة بالشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، صبيحة اليوم الأربعاء من أجل نقل جثة شخص في العقد الرابع من العمر. وجد منتحرا بحبل داخل منزله.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت ذات المصالح لنقل جثة شخص منتحر بواسطة حبل بمقر سكناه بحي الردار م 11 ببلدية الشلف في ظروف غامضة. الضحية يبلغ من العمر 39سنة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى اولاد محمد. بحضور وكيل الجمهورية والمصالح الأمنية . في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادثة.

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