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إنتحار فتاة “شنقا” بمنزلها العائلي بالبليدة

أخبار الجزائر
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إنتحار فتاة “شنقا” بمنزلها العائلي بالبليدة
بقلم أمينة داودي/أحمد مراح

أقدمت الفتاة “حسنة” على شنق نفسها، أين عثر عليها جثة هامدة بمنزلها العائلي بولاية البليدة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين”، أن الضحية تبلغ من العمر 18 سنة وتقطن بحي بن عاشور ولاية البليدة.

مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الطفلة قامت بشنق نفسها لأسباب تبقى مجهولة لحد الساعة.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الحماية المدنية ومصالح الأمن الحضري الثالث بالبليدة تنقلوا فورا لبيت الضحية.

أين تم نقل جثة الفتاة على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فر انس فانون بالبليدة.

من جهتها فتحت عناصر الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات وفاة الفتاة.

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التعليقات (1)

  • نصيرة

    هاذي ماشي الحوت الازرق السبب

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