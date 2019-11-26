إنتحار فتاة في مقتبل العمر بميلة

تم العثور، مساء اليوم الثلاثاء، على فتاة في مقتبل منتحرة شنقا، بسكنها العائلي ببلدية بوحاتم في ولاية ميلة.

وحسب المعلومات التي أوردتها الحماية المدنية فإنّ الأمر يتعلق بالمسماة “ش.م”، ذات الـ19 عامًا، المتزوجة مع المسمى “ع.ف”، صاحب الـ24 عامًا.

واستفيد في الشأن ذاته من نفس المصدر أنّ المعنية وجدت مشنوقة والخمار ملفوف على مستوى رقبتها.

وفيما حولت نحو مستشفى فرجيوة أمر وكيل الجمهورية بمحكمة فرجيوة بفتح تحقيق معمق لتحديد الملابسات وتحديد المسؤوليات.

تعتبر الحادثة، الثانية في ظرف أقل من 48 ساعة، بعد تسجيل انتحار أربعيني ببلدية تاجنانت شنقًا كذلك.