إنتحار كهل شنقا داخل مسجد بحي سان بيار في وهران

أخبار الجزائر
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إنتحار كهل شنقا داخل مسجد بحي سان بيار في وهران
بقلم النهار أون لاين

أقدم اليوم الأربعاء، كهل في الخمسينات من العمر، على الإنتحار شنقا داخل مسجد بني عباس بحي سان بيار بوهران.

وحسب مصادر محلية من أبناءالحي، فإن الضحية يعاني من الإظطرابات النفسية، بسبب المشاكل التي تعرض لها.

وأضاف ذات المصدر، أنه كان يبيت في المسجد عقب تعرض مسكنه العائلي للبيع، قبل أن يمنع من النوم فيه.

وقد كان الكهل، مداوما على الصلاة وملتزم بفرائضها، حسب نفس المصدر .

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل جثة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي، بمستشفى وهران لإخضاعها للتشريح.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا، في أسباب الحادث.

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