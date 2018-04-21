أقدم محاميين يعملان في مجلس قضاء عنابة على الإنتحار بعمارة وسط المدينة.

وبحسب مصادر للنهار “أونلاين”، فإن الضحية يبلغ من العمر 32 سنة، عثر عليه ميتا ومعلقا بواسطة حزام سرواله داخل الشقة.

وذكرت المصادر، أن الضحية أعزب، ليتم نقل الجثة لمصلحة حفظ الجثث بالمستفى الجامعي إبن رشد قصد إخضاعها للتشريح.

أما الضحية الثاني، فيبلغ من العمر 35 سنة، يوجد حاليا في العناية الطبية المركزة، وهو في حالة غيبوبة كاملة بعد تعرضه للسقوط من نفس الطابق.

وأشارت ذات المصادر، أنّ الضحية حاول الإنتحار بسبب ظروف عائلية تزامنا مع حالة وفاة زميله المحامي المنتحر شنقا.

وقد فتحت مصالح الشرطة تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت بالمحاميين للإنتحار.