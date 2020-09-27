إنتحار ممثلة يابانية شهيرة داخل منزلها

أقدمت الممثلة السينمائية والتلفزيونية اليابانية يوكو تاكيوتشي، على الانتحار، حسب القناة التلفزيونية اليابانية الاجتماعية.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن الشرطة المحلية، فقد عثر أقارب الفنانة على جثتها في المنزل الليلة الماضية.

ونقلت سيارة الإسعاف، الفنانة التي تبلغ من العمر 40 عاما، إلى المستشفى أين أكد الأطباء وفاتها.

وتعتبر الشرطة أن الانتحار بالذات سبب الوفاة، رغم أنه لم يتم العثور على رسالة انتحار.

يذكر أن تاكيوتشي، تزوجت في العام الماضي، من ممثل معروف، وأنجبت طفلا هذا العام.

وأدت يوكو تاكيوتشي، دور البطولة في عشرات الأفلام التلفزيونية والسينمائية، وحصلت ثلاث مرات على جائزة أكاديمية السينما اليابانية.