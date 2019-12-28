إنتحار ممثل هندي بسب الإكتئاب تاركا رسالة لطفله

عثرت السلطات الأمنية بالهند، على جثة نجم بوليود، الممثل كوشال بانجابي، داخل شقته بمدينة بومباي الهندية، الليلة الماضية.

وانتحر الممثل الهندي، تاركا رسالة لإبنه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، وهي عبارة عن وصية خصص فيها نصف ممتلكاته لطفله كيان، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته.

كما ذكر كوشال “37 عاما” في الرسالة، أنه لا يوجد أي أحد مسؤول عن وفاته.

وبعد وقت قصير من اكتشاف جثته، قال أصدقاء كوشال، إنه كان يعاني من الإكتئاب، حسبما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الشرطة الهندية، إنها لم تعثر على أي شيئ مشبوه في المنزل.

وكوشال هو من أفضل ممثلي بوليود في جيله، بدأ حياته المهنية كمصمم رقصات، وقام ببطولة عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام.

ونعى العديد من زملاء الفنان وفاته، وكتب زميله كارانفير على تويتر: “لقد صدمني رحيلك، مازلت لا أصدق وفاتك، سأظل أتذكرك دائما”.

وكتب المغني الهندي بابا سيغال: “لا يمكنني الوصول إلى شروط مفادها أن كوشال لم يعد موجودا، لقد كان صديقا لكنه مثل أخي الصغير”.