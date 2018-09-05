إنتحار موظف شنقا ببلدية أولاد أحمد تيمي في أدرار

أقدم اليوم الثلاثاء موظف لايتجاوز عمره 36سنة على الانتحار شنقا داخل غرفته بمنزله العائلي في بلدية اولاد احمد تيمي بأدرار.

وحسب مصادر لـ النهارفإن الضحية يدعى “ب.م”، يعمل كموظف بإحدى مصالح بلدية برتية عون إدارة اولاد أحمد تيمي بذات الولاية.

حيث وضع حد لحياته شنقا بواسطة سلك بمنزله العائلي أي اين تم العثورعليه حسب ما افادت به الحماية المدنية بادرار.

وتجدر الاشارة الى ان هذا الاخير متزوج واب لطفلة وكان يعاني من اضطرابات نفسية.

هذا وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات واسباب الحادث.