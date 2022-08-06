إنتحل صفة BRI.. توقيف شاب أوهم فتيات بالزواج مقابل مبالغ مالية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بخنشلة من الإطاحة بشاب في العقد الثالث من العمر إنتحل صفة إطار بـBRI، من أجل النصب على فتيات.

وأوهم الشاب الفتيات بالزواج لأجل بسلب مبالغ مالية معتبرة منهن وصلت قيمتها إلى 26 مليون سنتيم.

وتعود وقائع القضيـة الأولى إثر تقدم الضحية أمام فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بخنشلة.من أجل إيداع شكوى رسمية ضد شخص بخصوص تعرضها لجرم النصب والاحتيال.

حيث تعرفت الضحية على المشتبه فيه الذي وعدها بالزواج وقدم نفسه على أساس أنه إطار بفرقة البحث والتدخل BRI.

كما قام بطلب مبالغ مالية على دفعات، حيث بلغت قيمتها المالية إلى 14 مليون سنتيم. تم تحويلها على دفعات إلى البريدي الجاري الخاص بالمشتبه فيه.

بالإضافة إلى خاتمين من المعدن الأصفر، هاتف نقال ذكي، لتكتشف فيما بعد الضحية تعرضها للإحتيال من قبل السالف الذكر .

لتباشر قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل خنشلة تحرياتها المعمقة في القضية. بناء على المعلومات المتوفرة بالإعتماد على تقنيات البحث والتحري.

ليتم تحديد الهوية الحقيقية للشخص المحتال الذي ينحدر من خنشلة. هذا الأخير تم ترصده ليتم توقيفه على متن مركبة سياحية، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة على ذمة التحقيق.

المشتبه فيه بعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، أكد أنه فعلا قدم نفسه للضحية على أساس أنه إطار بفرقة البحث و التدخل. بناء على الثقة التي وضعتها فيه الضحية قام بإستغلالها وسلب مبالغ مالية معتبرة منها.

في ذات السياق في قضية منفصلة ثانية، تقدمت ضحية أخرى تنحدر من إحدى الولايات الشرقية المجاورة لولاية خنشلة. من أجل إيداع شكوى رسمية ضد ذات المشتبه فيه.

وقام المشتبه فيه، بالنصب والاحتيال عليها، مقدما نفسه على أنه إطار بفرقة البحث والتدخل.، وسلب منها مبلغ يقدر بـ12 مليون سنتيم. وذلك بتحويل المبالغ المالية على دفعات على الحساب الجاري البريدي للمشتبه فيه.

عام حبس نافذ وغرامة مالية للمشتبه فيه

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملـف جزائي ضـد المشتبـه فيه بموضوع جنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا. وجنحة النصب والاحتيال.

أين صدر في حقه حكم يقضي بعام حبس نافذ مع الإيداع وغرامة مالية نافذة قيمتها 20.000 دج. وغرامة مالية تعويضية تقدر 370.000 دج للضحايا.