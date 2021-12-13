إنتخابات الرابطة.. رفض ملف أعراب ومدوار مترشحا وحيدا

رفضت لجنة الترشيحات لإنتخابات الرابطة المحترفة لكرة القدم ملف الرئيس الأسبق لفريق وفاق سطيف عز الدين أعراب بسبب عدم إكتمال الملف.

هذا وأصبح عبد الكريم مدوار المرشح الوحيد لرئاسة الرابطة بعد رفض ملف عز الدين أعراب في إنتظار قرار لجنة الطعون..

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