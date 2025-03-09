إنتخابات مجلس الأمة: عملية الاقتراع تتم في ظروف جيدة

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي انطلقت صباح اليوم الأحد، تجري في ظروف جيدة.

ونشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على صفحتها بفايسبوك، صور عن يوم الاقتراع، تُظهر ظروف الافتتاح بداية من الساعة الثامنة صباحاً على مستوى 101 مكتب تصويت موزعة على 58 ولاية.

بالإضافة إلى توفر العتاد والوثائق الانتخابية وتواجد المراقبين عن الأحزاب و الأحرار، المؤطرين من القضاة، وكتاب الضبط، والمنسقين على مستوى المكاتب.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت بأن توقيت افتتاح الاقتراع يكون ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا ويختتم على الساعة الخامسة من نفس اليوم.

كما بلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية. و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية).

وبالنسبة لملفات الترشح المودعة، فقد بلغ 629، منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار.

كما تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا و177 ملفا لمترشحين أحرار. ويتعلق الأمر بـ 202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية. و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.